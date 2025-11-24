İstanbul'da Çiğ Köfteciyi Dolandıran Gençler Güvenlik Kamerasında

İstanbul Arnavutköy'de iki kişi, geldikleri çiğköftecide sipariş ettikleri dürüm, tatlı ve içecekleri yedikten sonra işletmeden kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy'de bir çiğköftecide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, genç oldukları öğrenilen iki kişi iş yerine gelerek farklı yiyecek ve içecek siparişleri verdi. Siparişlerin tamamını tüketen şahıslar, işletme sahibinin eşine kapıda oturmak istediklerini söyleyerek dışarı çıktı. Dışarı çıkan şahıslar sonrasında soda siparişi verdi. Siparişi getirmek için içeriye giren işletmecinin arkasını dönmesini fırsat bilen şahıslar hızla olay yerinden uzaklaştı.

Detaylı sipariş anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

Şahısların işletmeye geldikleri an itibariyle siparişlerini detaylı şekilde verdikleri anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Özenle çiğ köftelerini yaptıran dolandırıcıların tatlı ve içeceklerini yedikten sonra işletmeden kaçtığı iddia edildi.

"Yarım bardak çay istediler, tam içemeyiz çok doyduk dediler"

İşletme sahibi Çiğdem Keskin, yaşanan olayı şöyle anlattı, "Aşağı indiğimde genç müşterilerimiz buradaydı. Eşim ilgilenmişti, tatlısı, içeceği her şeyi yemişlerdi. Eşim işi olduğu için gitti, ben kaldım. Benden çay ve soda istediler, onları da verdim. Başka arkadaşlarının geleceğini söylediler, 'abla onlar geldiğinde dürüm yap' dediler. Beni kandırmak içinmiş. Dışarıda masamız var, orada yediler, içtiler. En son soda istediler. Ben içeri girip sodayı açıp çıktığımda kimse yoktu. Yarım bardak çay istediler, 'çok doyduk, tam içemeyiz' dediler. Her şeylerini yiyip içip kaçtılar."

Olayla ilgili işletme sahibi polise başvuruda bulunurken, güvenlik kamerası görüntülerinden kimlik tespiti için inceleme başlatıldı. - İSTANBUL