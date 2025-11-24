Haberler

İstanbul'da Çiğ Köfteciyi Dolandıran Gençler Güvenlik Kamerasında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Arnavutköy'de iki genç, çiğ köfteciye gelerek sipariş ettikleri yemekleri yedikten sonra işletmeyi terk etti. Olay anları güvenlik kameralarına yansıdı ve işletme sahibi polise başvurdu.

İstanbul Arnavutköy'de iki kişi, geldikleri çiğköftecide sipariş ettikleri dürüm, tatlı ve içecekleri yedikten sonra işletmeden kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy'de bir çiğköftecide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, genç oldukları öğrenilen iki kişi iş yerine gelerek farklı yiyecek ve içecek siparişleri verdi. Siparişlerin tamamını tüketen şahıslar, işletme sahibinin eşine kapıda oturmak istediklerini söyleyerek dışarı çıktı. Dışarı çıkan şahıslar sonrasında soda siparişi verdi. Siparişi getirmek için içeriye giren işletmecinin arkasını dönmesini fırsat bilen şahıslar hızla olay yerinden uzaklaştı.

Detaylı sipariş anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

Şahısların işletmeye geldikleri an itibariyle siparişlerini detaylı şekilde verdikleri anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Özenle çiğ köftelerini yaptıran dolandırıcıların tatlı ve içeceklerini yedikten sonra işletmeden kaçtığı iddia edildi.

"Yarım bardak çay istediler, tam içemeyiz çok doyduk dediler"

İşletme sahibi Çiğdem Keskin, yaşanan olayı şöyle anlattı, "Aşağı indiğimde genç müşterilerimiz buradaydı. Eşim ilgilenmişti, tatlısı, içeceği her şeyi yemişlerdi. Eşim işi olduğu için gitti, ben kaldım. Benden çay ve soda istediler, onları da verdim. Başka arkadaşlarının geleceğini söylediler, 'abla onlar geldiğinde dürüm yap' dediler. Beni kandırmak içinmiş. Dışarıda masamız var, orada yediler, içtiler. En son soda istediler. Ben içeri girip sodayı açıp çıktığımda kimse yoktu. Yarım bardak çay istediler, 'çok doyduk, tam içemeyiz' dediler. Her şeylerini yiyip içip kaçtılar."

Olayla ilgili işletme sahibi polise başvuruda bulunurken, güvenlik kamerası görüntülerinden kimlik tespiti için inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, 15 bin öğretmen ataması gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, binlerce gencin hayali gerçekleşti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk Mutfağından Çökertme ve Cağ Kebabı, Dünyanın En İyi Yemekleri Listesinde İlk 10'da

Çökertme ve Cağ Kebabı, Dünyanın En İyi Yemekleri Listesinde İlk 10'da
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulübe haciz geldi

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulübe haciz geldi
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum
Türk Mutfağından Çökertme ve Cağ Kebabı, Dünyanın En İyi Yemekleri Listesinde İlk 10'da

Çökertme ve Cağ Kebabı, Dünyanın En İyi Yemekleri Listesinde İlk 10'da
Erbakan'ın 8 dakikalık konuşması Pakistan'daki konferansa damga vurdu

Erbakan'ın 8 dakikalık konuşması uluslararası konferansa damga vurdu
Koli basili uyarılarını umursamayan kadın telefonu için nehre girdi

Koli basilini umursamadı, telefonu için nehre girdi
Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi
Düşen C-130 uçağında incelemeler sona erdi

Düşen C-130 uçağı incelemeleri tamamlandı
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Siirt Üniversitesi'nde bölüm başkanı evinde ölü bulundu

Üniversiteyi yıkan haber! Bölüm başkanı lojmanda ölü bulundu
Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti, nüfus rakamları haklı çıkardı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti, rakamlar haklı çıkardı
Evli çift boğularak can verdi! Yakınlarının feryatları yürekleri dağladı

Evli çift boğularak can verdi! Yakınlarının feryatları yürek dağladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.