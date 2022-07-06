İstanbul'da çifte cinayet: Öfkeli adam, avukatı ve davacıyı öldürdü

Bakırköy'de bir kişi, yıllar önce 'adam yaralama' suçundan açılan tazminat davasının geri çekilmemesine öfkelenerek önce ofisindeki avukatı öldürdü. Öfkeli adam daha sonra kendisine dava açan 71 yaşındaki kadını da Büyükçekmece'de silahla vurarak öldürdü. Saldırgan yakalanırken, kadının öldürülme anı da güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, öğlen saatlerinde Bakırköy ve Büyükçekmece'de yaşandı. İddiaya göre, Abdullah Türkoğlu (58) isimli şahıs yıllar önce Öznur Tufan (71) isimli kadının yeğenini silahla yaraladı. Ceza alan Türkoğlu, hapisten çıktıktan sonra kendisine tazminat davası da açıldığını öğrendi. Duruma kızan Türkoğlu davayı açan Tufan'ı ve avukatı Servet Bakırtaş'ı tehdit etti. Türkoğlu ardından silahıyla Bakırtaş'ın ofisini basarak, avukatı öldürdü.

Büyükçekmece'de 71 yaşındaki kadını da öldürdü

Türkoğlu, cinayetin ardından Büyükçekmece'de mobilya eşyaların satıldığı dükkanı bulunan Tufan'ın ofisine de gitti. Türkoğlu, burada oturup komşuları ile sohbet eden Tufan'a ateş etti. Boynundan silahla yaralanan Öznur Tufan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay yerinde yakalandı

Türkoğlu, cinayeti işledikten sonra olay yerine gelen Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından silahıyla birlikte kıskıvrak yakalandı.

Öte yandan, Tufan'ın Türkoğlu tarafından öldürülme anı da iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde Tufan'ın bir kadınla oturduğu sırada Türkoğlu tarafından vurulması yer aldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Servet Bakırtaş'ın avukat arkadaşı Alaiddin Kölgesiz, "Haberi alır almaz buraya geldim. Çok üzüldüm. Servet çok iyi bir hukukçuydu. Çok iyi bir avukattı. İşini hakkıyla yapan bir avukattı. Bir hukuk davasıymış. Yaralamadan kaynaklanan bir tazminat davasında katil önce davadan vazgeçirmek istemiş. Daha sonra bu vazgeçmeyince önce kadını tehdit etmiş sonra Servet'i tehdit etmiş. Öğrendiğimiz kadarıyla önce Servet'i sonra da kadını vurmuş. Çok basit bir şeyden kaynaklanan bir cinayet. Tazminat davasından insan öldürülmez" dedi.

Saldırganın binaya giriş ve çıkışı kameraya yansıdı

Öte yandan, saldırganın Bakırköy'de Servet Bakırtaş'ın avukatlık bürosunun olduğu binaya elinde çantayla giriş ve çıkışı da kameraya yansıdı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa