İstanbul'da Ceviz Kavgasında İş Makinesiyle Kalabalığa Saldırı: 1 Tutuklama

İstanbul Arnavutköy'de komşu iki aile arasında otomobilin üzerine düşen cevizler nedeniyle çıkan kavgada iş makinesini kalabalığın üzerine süren şahıs tutuklandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, sokakta bulunan ceviz ağacından ceviz toplamaya çalışan çocukların cevizleri park halindeki otomobilin üzerine düşürmesiyle iki komşu arasında kavga çıkmıştı. Kavgada taraflar birbirine tekme, tokat, taş ve sopalarla saldırmıştı. Kavgada iş makinesine binen Mehmet Ş.T., aracı kalabalığın üzerine sürmüştü. Olayda park halindeki 4 araç zarar görürken, 20 kişi de yaralanmıştı. Olay yerine gelerek kavgaya müdahale eden polis, kavgaya karışanları karakola götürmüştü. Mehmet Ş.T., gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemede ifadesi alınan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL