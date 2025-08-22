İstanbul'da Çete Operasyonu: 5 Zanlı Yakalandı

İstanbul'da çıkar amaçlı çetelere yönelik düzenlenen operasyonlarda, haraç istemek ve kurşunlama olaylarıyla bağlantılı 5 kişi yakalandı. Şüpheliler arasında 18 yaşından küçük bireyler de yer alıyor.

İstanbul'da çıkar amaçlı çetelere yönelik düzenlenen operasyonlarda, aralarında Büyükçekmece'de restoran kurşunlayan "tetikçi" ile "azmettirici" kişilerin de olduğu 5 şüpheli yakalandı. Bazıları 18'den kişi zanlıların, işletmelerden haraç isteyen bir çete tarafından yönlendirildiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce; işyeri kurşunlama olaylarına karşı şüphelilerin yakalanmasına yönelik geniş çaplı çalışma yürütüldü. Yürütülen soruşturma kapsamında önceki gün Esenyurt ilçesinde 1 ruhsatsız tabanca ile 3 yaşı küçük şüpheliyi yakalayan polis, gözaltına alınan zanlıların eylem hazırlığı içinde olduklarını ve yeni bir kurşunlama olayına hazırlandıkları bilgisine ulaştı.

Operasyonu genişleten emniyet ekipleri, yaşı 18'den küçük olan söz konusu 3 kişiyi azmettirdiği ve yönlendirdiği tespit edilen M.C.A. adlı çete üyesini takibe aldı. Yapılan tespitlerin ardından dün düzenlenen operasyonla azmettirici M.C.A. ile aynı adreste bulunan yaşı küçük T.Ü. isimli kişi yakalandı. Soruşturmayı derinleştiren organize polisi, Büyükçekmece'de bir restorana haraç kurşunu sıkan çete üyelerini deşifre etti. Araştırmalarda, geçtiğimi Çarşamba günü Büyükçekmece ilçesinde faaliyet gösteren bir restoranın kurşunlanması eyleminde tetiği çeken saldırganın T.Ü., motosikleti kullanan kişinin ise Ü.Y. olduğunu belirledi. Yakalanan toplam 5 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlılar hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği aktarıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
