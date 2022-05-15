İstanbul'da cephaneliğe çevrilen eve operasyon kamerada - Haberler

- İstanbul'da cephaneliğe çevrilen eve operasyon kamerada

-Evde 21 adet tabanca ve uçaksavar mermisi bulundu

Kağıthane polisi cephanelik gibi bir eve yaptığı operasyonda çok sayıda tabanca, memiler ele geçirdi

Evinden adeta cephanelik çıkan şahıs tutuklandı

İSTANBUL - Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, cadde üzerinde yürüdüğü sırada tedirgin olup kaçmaya başlayan şahsın evine yaptığı operasyonda adeta cephanelik ele geçirdi. Operasyon anları kameralara yansırken evde 2'si suikast silahlı olmak üzere 21 ruhsatsız tabanca, bin 850 adet mermi, 500 adet fişek ve uçaksavar mermisi buldu. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri bir şahsın evinde silah depoladığını bilgisine ulaştı. Telsizler Mahallesi'nde bir süredir fiziki ve teknik takip yapan polis ekipleri, geçtiğimiz hafta Cumartesi günü saat 18.50 sıralarında Oğuzhan T.'nin cadde üzerinde yürüdüğünü fark etti. Yanına yaklaşıldığı esnada şahıs tedirgin olarak kaçmaya başladı. Kısa süreli yaşanan kovalamaca sonucunda yakalanan şahsın yapılan üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Cephanelik gibi evden uçaksavar mermisi çıktı

Bunun üzerine Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahsın evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramalarda hemen hemen her yerine gizlenmiş 2'si suikast silahı olmak üzere 21 adet tabanca ele geçirildi. Devam eden aramalarda bin 850 adet mermi, 500 adet fişek, uçaksavar ve AK-47 mermisi, silah yapımında kullanılan malzemeler, pres makinesi ve 11 bin 150 lira bulundu. Operasyon anı ve aramalar ise kameralara yansıdı.

Silah ticareti yapan şahıs tutuklandı

Evdeki aramaların ardından Kağıthane polisi Oğuzhan T.'yi sağlık kontrolünden geçirerek emniyete götürdü. Emniyette yapılan işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan da kaydı bulunan Oğuzhan T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe "silah imal ve ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.