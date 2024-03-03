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İstanbul'da Cemevine Silahlı Saldırı

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İstanbul'un Sultangazi ilçesinde motosikletli 2 kişi, cemevinde yapılan hayır yemeğine silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda yaralanan olmazken, saldırganlardan biri kaçarken diğeri polis tarafından yakalandı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, motosikletli 2 kişi, cemevinde yapılan hayır yemeğine katılanlara silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda yemeğe katılanlardan şans eseri yaralanan olmazken, saldırganlardan biri çevredekiler tarafından olay yerinden kaçarken, polise ateş açan diğer saldırgan ise bacağından vurularak polisler tarafından yakalandı.

Saldırı, Gazi Mahallesi Cemevi'nde dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Motosikletli 2 kişi, sokağa gelerek hayır yemeği verildiği sırada ateş etmeye başladı. Silah seslerini duyan çevredekiler, ateş eden saldırganlara müdahale etti. Saldırıda yemeğe katılanlardan yaralanan olmazken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, çevredekiler tarafından yakalanan saldırganlardan birini gözaltına alırken, sokakta diğer kişinin peşine düştü. Polisin kovaladığı saldırgan bu sırada polise ateş açtı. Şüpheli ayağından vurularak yaralı şekilde yakalandı. Devam eden çalışmalarda; olayda kullanılan plakasız motosikletin sahibi olduğu tespit edilen E.A. (17) isimli şahıs da ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayı gerçekleştiren şüpheli M.S.B. (27) ve B.K. (17) isimli şahısların yapılan sorgulamasında "görevi yaptırmamak için direnme, yağma, TCK 188, hırsızlık" gibi suçlardan çok sayıda suç kayıtlarının olduğu, ayrıca M.S.B. isimli şahsın "yağma, hırsızlık, narkotik madde, güveni kötüye kıllanma" gibi suçlardan 4 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Konu ile ilgili yakalanan şahıslar, yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından "görevli memura mukavemet, kasten öldürmeye teşebbüs, 6136 SKM" suçlarından adliyeye sevk edilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sultangazi İstanbul Olay Suç Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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