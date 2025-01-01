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İstanbul'da Çay Ocağına Bomba Atıldı

İstanbul'da Çay Ocağına Bomba Atıldı
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Küçükçekmece'deki bir çay ocağına kimliği belirsiz kişilerce bomba atıldı ancak patlama gerçekleşmedi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı ve bombayı inceledi.

İstanbul Küçükçekmece'de bir çay ocağına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bomba atıldı. Bomba patlamazken, polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bir çay ocağına bomba atıldı. Bomba patlamazken çalışanlar panikle dışarı kaçıp, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Bomba imha ekipleri bombayı inceleme üzere götürdü.

Olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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