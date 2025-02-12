Belediyede büyük skandal! Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler

Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler
Sabiha Gökçen'de görüş mesafesi düştü; uçuş trafiği aksadı

Radara anbean yansıdı! İstanbul hava sahasında büyük kaos
Son 92 günde takipçi sayısı en çok artan parti lideri

İşte son 92 günde takipçi sayısı en çok artan parti lideri
Türkmen gazı Türkiye'ye geliyor! Yıl sonuna kadar 1.3 milyar metreküp doğalgaz tedarik edilecek

27 yıllık hayal resmen gerçekleşiyor! İşte tedarik edilecek miktar

İstanbul'da Camide Çocuğa Saldırı: Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da Camide Çocuğa Saldırı: Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Başakşehir'de bir camide 16 yaşındaki bir çocuğu makasla yaralayan M.H. isimli şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Yaralama anı güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Başakşehir'de cami içinde bir çocuğu makasla yaralayan şahıs polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin çocuğu yaralama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 10 Şubat günü saat 15.30 sıralarında Başakşehir Güvercintepe Mahallesindeki bir camide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.H. (35) isimli şahıs, cami içerisinde F.E.A. (16) isimli çocuğu alnından ve kolundan makasla yaralamaya başladı. Çocuğun yardım çığlıkları üzerine bölgede bulunan polis ekipleri camiye gelip şüpheliyi suçüstü yakaladı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğu hastaneye kaldırdı. F.E.A'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Yakalanan şahıs "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan adli makamlara sevk edildi. Yaşanan anlar ise güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.

Öte yandan polisin yaptığı çalışmada şüphelinin camide yattığı esnada yardım için yanına gelen F.E.A'nın kendisine saldırılacağını düşünerek olayı gerçekleştirdiği belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İnsanlar akın akın o siteyi ziyaret ediyor
img

İttifakın küçük ortağından AK Parti ve MHP'ye zehir zemberek sözler
img

Erzurumlu annenin İstanbul'daki kar tatiline isyanı viral oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu

20 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu
Osimhen'in yeni takımını duyurdular! 'Nankörler' listesine girecek

Osimhen'in yeni takımını duyurdular! "Nankörler" listesine girecek
FIFA'dan devrim gibi karar: Artık maçlarda hakem olmayacak

FIFA'dan devrim gibi karar
Evde kemikleri bulunan yaşlı kadının komşuları: Bir koku vardı ama anlayamadık

Evde kemikleri bulunan kadının komşusundan akılalmaz sözler
Hülya Koçyiğit'in ölümden döndüğü an! 2 saat boyunca ambulans bekledi

Yeşilçam yıldızı yığılıp kaldığı yerde 2 saat ambulans bekledi
Fındık Kurdu Berna 25 yaşında! Sahne aldığı mekanda görenler gözlerine inanamadı

Sahne aldığı mekanda görenler gözlerine inanamadı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.