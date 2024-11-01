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İstanbul'da Cami Avlusunda Silahla Havaya Ateş Açıldı

İstanbul'da Cami Avlusunda Silahla Havaya Ateş Açıldı
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Fatih'te bulunan bir camide, bir kişi havaya silahla ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Polis, şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul Fatih'te bulunan bir camiye gelen bir kişi, cami avlusunda silahla havaya ateş açtı. Havaya ateş açan şahıs daha sonra olay yerinden ayrıldı. Polis, şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Fatih Manyasızade Caddesi üzerinde bulunan bir camide meydana geldi. İddiaya göre, caminin avlusuna gelen bir şahıs elinde bulunan silahla havaya ateş açtı. Ateş açtıktan sonra şahıs olay yerinden ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay anı kamerada

Camii avlusuna gelerek elindeki silahla havaya ateş açan şahsın o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahsın cami avlusuna gelerek silahla havaya ateş açtığı ve daha sonra oradan ayrıldığı görülüyor.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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