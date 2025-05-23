İstanbul'da Çalıntı Otomobil Çetesi Operasyonu: 9 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da Çalıntı Otomobil Çetesi Operasyonu: 9 Şüpheli Yakalandı
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İstanbul'da hurda otomobilleri satın alarak motor ve şasi numaralarını çaldıkları araçlara uyarlayan 9 kişi yakalanırken, operasyonun sonucunda 36 çalıntı otomobil ele geçirildi.

İstanbul'da hurda halindeki otomobilleri satın alarak, bu araçların motor ve şasi numaralarını çaldıkları otomobillere uyarlayarak sattıkları iddia edilen 9 şüpheli yakalandı. Operasyonda 36 çalıntı otomobil de ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından deprem, kaza, yangın gibi sebeplerle hurda haline gelen otomobilleri satın alıp bu araçların motor ve şasi numaralarını çaldıkları otomobillere uyarlayarak satıp vatandaşları dolandıran çeteye yönelik çalışma yaptı. Milyonlarca lira vurgun yapan şebekeye yönelik yapılan operasyonda örgüt lideri olduğu iddia edilen Faruk G. ile birlikte 3'ü kadın 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınlar arasında Faruk G.'nin pilotaj eğitimi gören oğlu ile üzerlerine otomobil ruhsatı çıkardığı akrabalarının da bulunduğu öğrenildi. Operasyonda örgütün çalarak motor ve şasi numaralarını değiştirdiği 36 otomobil de ele geçirildi. Şüphelilerin motor ve şasi numaralarını değiştirdikleri tamirhaneye de operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda çalıntı otomobil parçası ele geçirilirken, otomobiller işlemlerinin tamamlanması için Avcılar'da bir otoparka çekildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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