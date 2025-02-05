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İstanbul'da Çalıntı Çekle 9,8 Milyon TL'lik Dolandırıcılık Operasyonu

İstanbul'da Çalıntı Çekle 9,8 Milyon TL'lik Dolandırıcılık Operasyonu
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İstanbul'da bir zücaciye şirketinden çalıntı çeklerle 9,8 milyon TL değerinde zücaciye malzemesi alan 5 şüpheli yakalandı. Operasyonda 4 tır ürün ele geçirilirken, biri tutuklandı.

İstanbul'da bir şirketten 4 çalıntı çekle 9,8 milyon TL değerinde zücaciye malzemesi alan 5 şüpheli düzenlenen operasyonun ardından yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda, 4 tır ürün ele geçirilirken, 1 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

İstanbul'da bir zücaciye şirketi 4 adet çalıntı çekle 9.8 milyon lira dolandırıldı. Şirketin sahibi M.Ö.'nün ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 5 şüpheli belirlendi. Polis ekiplerinin çalışmalarının ardından İstanbul, Yalova ve Sakarya illerinde yapılan eş zamanlı operasyon ile şüpheliler gözaltına alındı. Sakarya'da gerçekleştirilen operasyonda dolandırıcılık sonucu elde edilen 4 tır dolusu ürün ele geçirildi. Yakalanan 1 şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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