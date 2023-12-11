Kağıthane'de bir şahıs husumet beslediği iki kişiyi marketin önünde görünce silahla kurşun yağdırdı. Dehşet anları kameralara yansırken, ağır yaralanan 2 şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ise olaydan sonra polis ekiplerinin yaptığı uygulamada yakalanınca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da cadde ortasında husumetlilerine kurşun yağdıran zanlı yakalandı

Saldırgan polis tarafından yapılan uygulamada yakayı ele verince tutuklandı

İSTANBUL - Kağıthane'de bir şahıs husumet beslediği iki kişiyi marketin önünde görünce silahla kurşun yağdırdı. Dehşet anları kameralara yansırken, ağır yaralanan 2 şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ise olaydan sonra polis ekiplerinin yaptığı uygulamada yakalanınca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kağıthane Sultan Selim Mahallesi'nde önceki sene yaşanan olayda, cadde üzerindeki bir marketin önünde bekleyen Furkan K. ve Yusuf T. cadde üzerindeki kaldırımda sohbet etmeye başladı. O esnada husumetlilerinin olduğu yere gelen Talha A. araçtan inerek yaya olarak yanlarına yürüdü. Şahıs husumetlileri Furkan K. ve Yusuf T.'yi görür görmez silahla ateş açtı.

Husumetlilerin kurşun yağdırdı

Saldırgan Talha A.'nın ateş etmesi sonucu Furkan K. göğsünden ve bacağından, Yusuf T. ise bacağından vurularak yere düştü. Bu sırada ateş etmeyi bırakan saldırgan Talha A., yakınında yere düşen husumetlilerine baktıktan sonra kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ağır yaralı Furkan K. ve Yusuf T., Sarıyer'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırgan uygulamada yakalanınca tutuklandı

Öte yandan olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonrasında saldırganın emniyette "kasten yaralama", "motosiklet hırsızlığı" ve "6136 SKM" suçlarından çok sayıda kaydı bulunan Talha A. olduğu tespit edildi. Firari olarak aranan Talha A., yapılan bir uygulama esnasında polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaralılar da suç makinesi çıktı

Diğer yandan yaralıların hayati tehlikelerini atlatıp taburcu olduğu öğrenildi. Yaralılardan Furkan K.'nın emniyette 14 adet "Motosiklet Hırsızlığı", 2 adet "Evden Hırsızlık", 2 adet "6136 SKM" ve 2 adet "Kasten Yaralama" suçlarından toplamda 20 adet kaydı olduğu, Yusuf T.'nin ise 6 adet "otodan hırsızlık", 1 adet "kasten yaralama" ve 1 adet "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından 8 adet kaydı olduğu ortaya çıktı.

Saldırı anı anbean kamerada

Yaşanan silahlı saldırı anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şahsın husumetlilerine kurşun yağdırıp, birkaç saniye izledikten sonra kaçtığı görülüyor. Ardından da vatandaşlar yaralıların yanına geliyor.