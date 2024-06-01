İstanbul'da büyük uyuşturucu operasyonu: 480 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'NARKOÇELİK-19' operasyonlarında, 480 kilogram uyuşturucu madde ve 71 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Uyuşturucu madde imalatçısı zehir tacirlerine yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen "NARKOÇELİK-19" operasyonlarında; 480 kilogram uyuşturucu madde ve 71 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda uyuşturucu madde imalatçısı 8 şüpheli yakalandı. - ANKARA