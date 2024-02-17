İstanbul'da büyük uyuşturucu operasyonu: 461 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, İstanbul'da 'Sokak Satıcısı (Torbacı)' olarak tabir edilen uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen 'Narkogüç-50' Operasyonu sonucunda 461 kilogram uyuşturucu madde ve 1 Milyon 936 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda bin 663 şüpheli yakalandı ve işlem yapıldı, 167 kişi tutuklandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, " İstanbul'da 'Sokak Satıcısı (Torbacı)' olarak tabir edilen uyuşturucu ya da uyarıcı madde ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik 5 gündür devam eden 'Narkogüç-50' Operasyonunda; 461 kilogram uyuşturucu madde ve 1 Milyon 936 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Bin 663 şüpheli sokak satıcısı yakalandı ve işlem yapıldı. Bu şahıslardan 167'si tutuklandı." - ANKARA