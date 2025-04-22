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İstanbul'da Büyük Dolandırıcılık Operasyonu: 20 Gözaltı

İstanbul'da Büyük Dolandırıcılık Operasyonu: 20 Gözaltı
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İstanbul merkezli düzenlenen 'SİBERAĞ' operasyonunda, sosyal medya üzerinden sahte reklamlarla vatandaşları dolandıran 20 şüpheli gözaltına alındı. 4,6 milyar TL işlem hacmi tespit edildi.

İstanbul merkezli 10 ilde, "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik düzenlenen "SİBERAĞ" operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, sosyal medyadan sahte reklamlar aracılığıyla binlerce kişiyi dolandırdığı, hesaplarında ise 4,6 milyar TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında; sosyal medya platformları üzerinden yüksek kazanç vaadiyle reklam yaparak vatandaşları dolandırdığı tespit edilen suç ağına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin, sosyal medya platformları üzerinden "kazanç fırsatı" sunan sahte reklamlar aracılığıyla binlerce kişiyi dolandırdığı, 2017-2024 yılları arasında banka ve kripto para hesaplarında toplam 4 milyar 657 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Şüphelilere ait 684 banka ve kripto para hesabına ve 1 adet villaya el koyma kararı alındı. Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli Kayseri, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Adıyaman, Şanlıurfa, Adana, Trabzon ve Kırşehir'de düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda ayrıca 684 banka ve kripto para hesabına, 35 milyon lira değerinde 1 villaya el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerden 15'inin tutuklandığı, 4'ünün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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