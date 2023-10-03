İstanbul'da büfeciye silahlı saldırı kamerada: Adres sorma bahanesiyle vurdu

Şişli'de bir büfeci masa temizlediği esnada müşterisinin silahlı saldırısına uğradı

Adres sorduğu öğrenilen saldırganlar büfeciyi bacağından yaralayıp kaçtı

İSTANBUL - Şişli'de bir büfeci masayı temizlediği esnada saldırgan iki müşterisi tarafından adres sorma bahanesiyle silahlı saldırıya uğradı. Saldırı anı kameralara yansırken, yaralı büfeci can havliyle saldırganları kovaladı. Hastaneye kaldırılan büfeci tedavi edilirken, polis ise saldırganların peşine düştü.

Olay, önceki hafta Cumartesi günü saat 09.00 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sabah saatlerinde büfeye gelen 2 şahıs, masaya oturup sipariş verdi. Ardından büfecinin getirdiği siparişleri yiyen 2 şahıs, kasaya gidip ödeme yaptı. Tekrardan masaya oturan 2 şahıs aralarında konuşmaya başladı.

Adres sorma bahanesiyle vurdular

O esnada şahıslar, masaya gelen büfeciye "Mecidiyeköy'e nasıl gidebiliriz" diye sordu. Büfeci şahsa cevap verdiği esnada diğer şahıs belinden çıkarttığı silahla büfecinin bacağına ateş açtı. Saldırının ardından saldırganlar hızla kaçarken, büfeci ise can havliyle şahısların ardından koştu. Dehşet anları ise kameralara anbean yansıdı.

Polis saldırganların peşinde

Olayın ardından saldırganlar kayıplara karışırken, yaralı büfeci ise ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Büfecinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Hiç kimseyle husumeti olmadığına dair ifade veren büfeci, saldırganları tanımadığını söylediği öğrenildi. Görgü şahitlerinin ve büfecinin ifadesine başvuran polis ise çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Polis saldırganların peşine düştü.