İstanbul'da Bozulan Ticari Araç Diğer Araç Tarafından İtildi

İstanbul Arnavutköy'de bozulan ticari bir araç, başka bir ticari araç tarafından itilerek yola devam ettirildi. Tehlikeli yolculuk anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Arnavutköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir ticari araç bozuldu. Trafikte başka bir ticari aracın sürücüsü bozulan aracı görerek durdu. Sürücüler, bozulan aracın itilmesi için ilginç bir yöntem buldu. Arızalanan ticari araç, diğer ticari aracın arkadan itmesiyle hareket ettirildi. Tehlikeli anlar dikkat çekerken, sürücülerin tehlikeye aldırış etmeden yolculuğu sürdürdüğü görüldü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bozulan aracın itilerek ilerletildiği anlar yer aldı. - İSTANBUL