Haberler

İstanbul'da Bozulan Ticari Araç Diğer Araç Tarafından İtildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Arnavutköy'de bozulan bir ticari araç, başka bir ticari araç tarafından itilerek yola devam ettirildi. Tehlikeli yolculuk anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Arnavutköy'de bozulan ticari bir araç, başka bir ticari araç tarafından itilerek yola devam ettirildi. Tehlikeli yolculuk anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Arnavutköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir ticari araç bozuldu. Trafikte başka bir ticari aracın sürücüsü bozulan aracı görerek durdu. Sürücüler, bozulan aracın itilmesi için ilginç bir yöntem buldu. Arızalanan ticari araç, diğer ticari aracın arkadan itmesiyle hareket ettirildi. Tehlikeli anlar dikkat çekerken, sürücülerin tehlikeye aldırış etmeden yolculuğu sürdürdüğü görüldü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bozulan aracın itilerek ilerletildiği anlar yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Hamas'ı küplere bindiren iddia: ABD, Gazze'nin yönetimini Tony Blair'e verecek

Hamas'ı küplere bindiren iddia! Gazze'yi "Şeytanın kardeşi" yönetecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Artık yenilmez değiller! Napoli'ye Milan darbesi

Dev maçta 3 gol! Artık yenilmez değiller
Yolsuzluk yaptığı tespit edilen eski bakan idam cezasına çarptırıldı

Rüşvet aldığı tespit edilen eski bakan idam cezasına çarptırıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.