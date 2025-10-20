İstanbul'da Boşanma Davası Kedilerin Velayeti Üzerinden Anlaşmaya Varıldı

İstanbul'da 2 yıl evli kalan çiftin 2 kedisi boşanma konusu olurken, avukat Aylin Esra Eren protokolün emsal olduğunu belirterek, olayın hukuki boyutunu anlattı. Eren, "Evcil hayvanlar vefat ettikten sonra erkeğin kadına kedilerin bakımı için ödediği 3 ayda bir 10 bin liralık ücret kesilecek" dedi.

İstanbul'da yaşayan Buğra B., 2 yıl önce evlendiği eşi Ezgi B. ile yaşadığı şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtı. Tarafların anlaşmalı olarak boşandığı davada Buğra B., iki kedisinin velayetini eski eşi Ezgi B.'ye bıraktı. Boşanma protokolünde, Buğra B.'nin kedilerin bakım masrafları için 3 ayda bir 10 bin lira ödeme yapacağı belirtildi. İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunulan 'anlaşmalı boşanma protokolünde' her iki tarafın karşılıklı boşanmayı kabul etmiş olduğu, evlilik birliğinin sona erdirilmesi konusunda anlaşıldığı, Buğra B.'nin boşanacağı Ezgi B.'ye 550 bin liralık maddi tazminat ödemeyi kabul ettiği de aktarıldı.

"Buğra B.'ye ait 2 kedinin Ezgi B.'de kalması konusunda mutabık kalmışlardır"

Öte yandan protokolde, "Taraflar, Buğra B.'ye ait 2 kedinin Ezgi B.'de kalması konusunda mutabık kılmışlardır. Kediler Ezgi B.'de kaldığı müddetçe ve her halükarda 10 seneye kadar Buğra B., kedilerin bakım masrafı olarak üç ayda bir olmak üzere ayda 10 bin lirayı Ezgi B'ye ödeyecektir. Boşanma kararının kesinleşmesinin ardından her yıl bu oran TÜİK'in belirlediği TÜFE-EFE oranında artırılacaktır" ifadelerine yer verildi.

"Kedilerin kadının evinde kalması yönünde çift bir anlaşmaya varmış"

Avukat Aylin Esra Eren, merak edilen olayın hukuki yönünü değerlendirdi. Evcil hayvan sahiplerinin bir çip üzerinden evcil hayvanlarla bağ kurduğunu bildiklerini aktaran Avukat Aylin Esra Eren, "Yani evcil hayvanın sahibinin aynı zamanda çipin de sahibi olduğunu görüyoruz. Bir hayvanın sahibi olup olmadığını buradan kontrol edebiliyoruz. Eğer taraflar da evlilik birliği süresince bir evcil hayvan ya da bu olayda olduğu gibi iki adet kedi edindilerse çiplerin kimin üzerinde olduğunu tespit etmek gerekir. Çünkü çip sahibi kimse evcil hayvanlar da onun evinde, onun bakımında ve gözetimindedir. Veteriner takibi yapılır ve bakılması beklenir. Aksi halde zaten bakılmamasından ötürü sahipsiz hayvan konumuna düşecek ya da çipli bir hayvanı zaten sokağa terk etmek ayrıca bir suç teşkil etmektedir. Burada da boşanan çiftlerin artık ortak bir evde yaşamayacağını düşünürsek, kediler de yapıları gereği evden eve sürüklenen bir yapıları yok tabii ki. Bir evde yaşamaları gerekir. Kedileri, hem onların sağlığı, bakımı ve psikolojileri açısından da gezdiremeyiz. Bu sebeple kararda geçen velayet aslında kedilerin hangi evde kalacağına dair bir karar. ve bu kararda da kadının evinde kalması yönünde çift bir anlaşmaya varmış" diye konuştu.

"Evcil hayvanlar vefat ettikten sonra erkeğin kadına ödediği ücret kesilecek"

Protokolün emsal olduğunu söyleyen Avukat Eren, "Kedilerin bakım gözetim, veteriner masrafları, mama masrafları, ilaç masrafları, aşı masrafları olacağı için de sanki bir ortak çocukmuş gibi aslında çok güzel, çok emsal bir karar olmuş bu karar. Bir ortak çocuk gibi bunun kedilerin masraflarına erkek eşin katkıda bulunacağına dair bir taahhüdü olduğunu görüyoruz. Bu da 3 ayda bir 10 bin TL ödeme yapma konusunda bir taahhütte bulunmuş. Buna Türk Medeni Kanunu uyarınca nafaka diyemeyiz. Çünkü nafakayı yalnızca eş kadın ya da erkek eş, karşı taraf ya da çocuklar talep edebilir. Boşanma süresince evcil hayvanlara bir anlaşma olmadığı sürece bu dosyada olduğu gibi nafaka verilmez. Kedilerin ortalama yaşam süresine göre bir süre belirlenmiş ve buradan da aslında yorum yapmak gerekirse kedilerin hayatı boyunca karşı tarafın üç ayda bir 10 bin lira ödeme yapma kaydıyla katkıda bulunacağını ve hatta protokolde teklif oranında da bir artış olacağı yönünde bir anlaşmaya varılmış. Bunu anlayabiliriz. Evcil hayvanlar vefat ettikten sonra artık erkek eşin kadın eşe kedilerin bakımı için ödediği 3 ayda bir 10 bin liralık ücret kesilecek" dedi. - İSTANBUL