İstanbul'da Boşanma Aşamasındaki Kadını Silahla Yaralayan Şüpheli Yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bugün Küçükçekmece'de boşanma aşamasında olduğu eşi G.P.'yi başından silahla ağır şekilde yaralayan İ.P.'nin yakalandığını, "kasten yaralama" suçlamasından tahkikatın sürdürüldüğünü açıkladı. Hastaneye kaldırılan G.P.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bugün Küçükçekmece'de öğlen saatlerinde başından silah ile yaralanan şahsa ilişkin açıklama yaptı. Emniyet tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

"24.08.2023 tarihinde saat 12.43 sıralarında Küçükçekmece ilçesi Kartaltepe Mahallesinde bulunan bir adreste bir şahsın silah ile yaralandığı bilgisi edinilmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince bilinen adrese geçilmiştir. İkamet adresinde bulunan G.P. isimli kadın şahsın başından silah ile yaralandığı görülmüş, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştır. Şüpheli şahsın tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde G.P. isimli şahsın eşi olan İ.P.'nin olayı gerçekleştirdikten sonra araç ile kaçtığı tespit edilmiştir. İ.P. devam eden çalışmalar neticesinde yakalanarak muhafaza altına alınmıştır. İ.P. isimli şahsa yapılan sorgulama sonucunda eşi ile boşanma aşamasında oldukları, olayı bu nedenden gerçekleştirdiği bilgisi edinilmiştir. Şüpheli şahsın devam eden sorgulamasında daha önceden 'kasten yaralama' suçundan kaydı olduğu tespit edilmiştir. G.P. isimli şahsın hayati tehlikesi devam etmektedir. Konu ile ilgili yakalanan şahıs hakkında 'kasten yaralama' suçundan tahkikat işlemleri devam etmektedir."