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İstanbul'da Boşandığı Eşini Vuran Kişi İntihar Etti

3. Sayfa Haberleri

İstanbul'da, boşandığı eşini başından silahla yaralayan kişi, aynı silahla intihar etti. Mahalle ve çarşı bekçisi olduğu öğrenilen Aykut Ö, 15 gün önce boşandığı eşi Mehtap Ö'nün Göktürk Mahallesi'nde arkadaşlarıyla eğlendiği mekana gitti. Dışarı çıkararak konuştuğu eski eşini silahla başından vuran Aykut Ö, daha sonra aynı silahla intihar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mehtap Ö, hastaneye kaldırıldı. Aykut Ö'nün ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Vatandaşların olay sonrası ilk müdahale anları ve yaşanan koşuşturma, cep telefonuyla kaydedildi.

İstanbul'da, boşandığı eşini başından silahla yaralayan kişi, aynı silahla intihar etti.

Mahalle ve çarşı bekçisi olduğu öğrenilen Aykut Ö, 15 gün önce boşandığı eşi Mehtap Ö'nün Göktürk Mahallesi'nde arkadaşlarıyla eğlendiği mekana gitti.

Dışarı çıkararak konuştuğu eski eşini silahla başından vuran Aykut Ö, daha sonra aynı silahla intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mehtap Ö, hastaneye kaldırıldı.

Aykut Ö'nün ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Vatandaşların olay sonrası ilk müdahale anları ve yaşanan koşuşturma, cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan - 3. Sayfa

İstanbul İntihar 3. Sayfa Haberler

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