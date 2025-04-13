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İstanbul'da Boş Binada Kısmi Çökme

İstanbul'da Boş Binada Kısmi Çökme
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Şişli'de boş bir binada meydana gelen kısmi çökme olayı çevrede paniğe neden oldu. Olay yerine gelen ekipler enkaz altında arama kurtarma çalışmaları yaptı, ancak binada yaşayan yaşlı adamın başka bir şehirde olduğu belirlendi.

İstanbul Şişli'de boş bir binada kısmi çökme yaşandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Şişli İnönü Mahallesi Küçük Bayır Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokakta yer alan 2 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle kısmi çökme meydana geldi. Büyük bir gürültüyle çöken bina, çevrede paniğe neden oldu. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. K-9 köpekleri de çöken binada yapılan çalışmalara katıldı. Çevredekilerin çöken binada yaşlı bir adamın yaşadığını söylemesi üzerine ekipler enkaz içerisinde arama kurtarma çalışmaları yaptı. Yapılan araştırmada kimliği tespit edilen yaşlı adamın yakınlarını ziyaret etmek için Balıkesir'in Akçay ilçesine gittiği belirlendi. Çalışmalarını tamamlayan ekipler gerekli güvenlik önlemlerini alarak, çöken binadan ayrıldı. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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