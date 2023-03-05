İstanbul'da bonzai operasyonu: Sevgili olan çift 5.5 kilogramla yakalandı Kağıthane'de polis toplu olarak uyuşturucu madde dağıtan sevgili çifti yakaladı Çiftin aracında yaklaşık 250 bin lira değerinde 5.

İstanbul'da bonzai operasyonu: Sevgili olan çift 5.5 kilogramla yakalandı

Kağıthane'de polis toplu olarak uyuşturucu madde dağıtan sevgili çifti yakaladı

Çiftin aracında yaklaşık 250 bin lira değerinde 5.5 kilogram bonzai ele geçirildi

İSTANBUL - Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, ilçe genelinde otomobille toplu olarak bonzai dağıttığı öğrenilen sevgili olan çifti kovalamaca sonucu kıskıvrak yakaladı. Araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 250 bin lira olan 5.5 kilogram bonzai ele geçilirken, gözaltına alınan çift adliyeye sevk edildi.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, geçtiğimiz hafta Çarşamba günü saat 01.30 sıralarında ilçede uyuşturucu ticareti yapılacağı yönünde bir ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, bir şahsın 34 GDB 058 plakalı otomobille Gültepe Mahallesi ve Şişli Kuştepe bölgesinde dağıtıma çıkacağını belirledi. Bunun üzerine aracı takibe alan polis, aracın Şişli Esentepe Mahallesi'ne doğru hareket ettiğini gördü. Burada ekipleri fark eden şahıs araçla kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamaca sonucunda aracı önünü keserek durduran Kağıthane polisi, içerisindeki iki şahsı etkisiz hale getirdi.

Çiftin aracında 5.5 kilogram bonzai yakalandı

Ardından araçta arama yapan polis ekipleri, sağ ön koltuktaki poşetin içerisinde 5 parça halinde piyasa değeri yaklaşık 250 bin lira olan toplamda 5 kilogram 500 gram bonzai diye bilinen uyuşturucu madde ele geçirdi. Ayrıca uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan 3 adet de cep telefonuna el konuldu. Aramalar ise kameralara yansıdı.

Sevgili çift adliyeye sevk edildi

Aramaların ardından araçtaki Yaşar C. ve sevgilisi Suzan İ. gözaltına alındı. Emniyete götürülen sevgili çiftin ifadesi alınarak adli işlemleri yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan çift, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi. Yaşar C.'nin benzer suçlardan 22 adet kaydı olduğu öğrenildi.