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İstanbul'da Bombalı Eylem Hazırlığındaki 2 DEAŞ Üyesi Yakalandı

İstanbul'da Bombalı Eylem Hazırlığındaki 2 DEAŞ Üyesi Yakalandı
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İstanbul'da yapılan operasyonda, bombalı eylem hazırlığındaki DEAŞ terör örgütü üyesi iki şüpheli yakalandı. Ele geçirilen malzemeler arasında yüksek hassas patlayıcılar ve labaratuvar ekipmanları yer aldı. Şüphelilerin daha önce DEAŞ'a üye olma suçundan hapis yattıkları ve 2023'te tahliye oldukları belirlendi.

İstanbul'da eylem hazırlığındaki 2 DEAŞ üyesi yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da bombalı eylem hazırlığındaki DEAŞ terör örgütü üyesi 2 şüpheli yakalandı. Hücre üyelerinin kullandığı evlerde yüksek hassas patlayıcılardan TATP, çok miktarda bomba yapımında kullanılan kimyasal madde, laboratuvar ve kamuflaj malzemeleri, laboratuvar giysileri ve maskeler ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile TEM ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'de eylem arayışında olan bir hücresini tespit etti. Örgütün faaliyetlerinin tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen ortak çalışmalarda, sosyal medya platformlarında "patlayıcı bomba yapımı" ile bilgi arayan D.K.'yı saptayan güvenlik ve istihbarat birimleri, söz konusu şüpheli üzerine yoğunlaşarak izini sürdü. Yapılan teknik ve fiziki takipte D.K. adlı şüphelinin E.S. isimli bir başka hücre üyesi ile birlikte hareket ettiğini tespit eden polis, 2 DEAŞ üyesinin bombalı eylem hazırlığında olduğunu ortaya çıkardı. Yapılan araştırmaların ardından Gaziosmanpaşa'da aynı binada 2 farklı dairede yaşadıkları anlaşılan zanlılar, terör polisi tarafından düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu adreslerde gerçekleştirilen aramalarda ise yüksek hassas patlayıcılardan TATP, çok miktarda bomba yapımında kullanılan kimyasal madde, laboratuvar malzemeleri, kamuflaj malzemeleri, laboratuvar giysileri ve maskeleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün sözde flamaları, çeşitli yasaklı yayınlar ve dijital materyal ele geçirildi. Örgüt üyelerinin saklandıkları yerde bazı zamanlar küçük çaplı patlama sesleri geldiği, yaptıkları bombaları denedikleri anlaşıldı. Öte yandan hücre üyelerinin 2021 yılında "DEAŞ'a üye olmak" suçundan tutuklandıkları ve 2023'te tahliye oldukları ortaya çıktı. Polisiye soruşturmada yakalanan hücre üyesi iki terörist, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin TEM Şubedeki ifade işlemlerinin devam ettiği aktarılırken, Türkiye'de kimlerle iletişim kurdukları, eylem talimatını kimlerden aldıkları ve hedeflerinde neresi olduğu çok yönlü olarak araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN - 3.Sayfa
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