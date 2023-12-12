İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon: 5 gözaltı
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon: 5 gözaltı İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK üyeleri ile örgüt bağlantılı insan kaçakçılığı şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 7 kişiden 5'i gözaltına alındı.
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon: 5 gözaltı
İSTANBUL - İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK üyeleri ile örgüt bağlantılı insan kaçakçılığı şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 7 kişiden 5'i gözaltına alındı.