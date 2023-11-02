İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısına yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 23 örgüt üyesinin...
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İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısına yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 23 örgüt üyesinin 11'inin yakalandığı bildirildi.
İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısına yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 23 örgüt üyesinin 11'inin yakalandığı bildirildi. Zanlıların, örgüt adına Suriye uyruklu şahıslara orman yaktırıp video çektirmesi yönünde talimat verdiği belirtildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa