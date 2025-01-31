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İstanbul'da Bisiklet Kazası: Çocuklar Yaralandı, İlginç Müdahale Güvenlik Kamerasında

İstanbul'da Bisiklet Kazası: Çocuklar Yaralandı, İlginç Müdahale Güvenlik Kamerasında
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İstanbul Arnavutköy'de bisikletle ilerleyen iki çocuk kaza yaparak yere düştü. Vatandaşlar yardımcı olurken, bir kişinin çocuğu tişörtünden tutarak sürüklediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanan çocukların sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

İstanbul Arnavutköy'de bisikletle ilerleyen iki çocuk kaza yaparak yere düştü. Yere düşen çocukları gören vatandaşlar yardımcı olmak için yanlarına giderken, bir kişi ise tişörtünden tuttuğu çocuğu kenara doğru sürükledi. O ilginç anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy'de meydana geldi. Sokak üzerinde bisikletiyle ilerleyen Muhammet Efe Çınar isimli çocuk ve arkadaşı ansızın bir kaza sonucu yere savruldu. Yere düşen iki çocuğun yardımına ise sokaktan geçen diğer vatandaşlar koştu. Yaralanan çocuklar yerde acı içinde kıvranırken, bir kişinin Muhammet Efe Çınar'ı tişörtünden tutarak sürüklediği görüntülendi. İlginç müdahale yöntemi, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Çocukların sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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