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İstanbul'da birbiriyle husumetli 2 ayrı suç örgütüne yönelik 'Kuyu-23' operasyonu: 29 şüpheli yakalandı

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İstanbul'da faaliyet gösteren birbirleriyle husumetli 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Kuyu-23' operasyonu sonucu 29 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu çok sayıda silah ve araç ele geçirildi.

İstanbul'da birbiriyle husumetli 2 ayrı suç örgütüne yönelik "Kuyu-23" operasyonu: 29 şüpheli yakalandı

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da faaliyet gösteren birbirleriyle husumetli 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-23" operasyonu sonucu 29 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmaları sonucu İstanbul genelinde faaliyet gösteren 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik "Kuyu-23" operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu 29 şüpheli yakalanırken şüphelilerin, 27.08.2024 tarihinde İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde birbirleriyle husumetli olan iki organize suç örgütü arasında çıkan silahlı çatışmada 2 şahsın yaralanması olayı, 30.08.2024 tarihinde Bahçelievler ilçesinde gerçekleşen silahlı saldırı sonucunda ise örgüt üyesi E.K. isimli şahsın öldürülmesi ve 1 şahsın yaralanması, 30.08.2024 tarihinde Bahçelievler ilçesi Devlet Hastanesi önünde husumetli olduğu gruba karşı gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda orada bulunan 1 polis memuru, 1 jandarma personeli, 1 özel güvenlik görevlisi ve 2 sivil vatandaş olmak üzere toplam 5 şahsın yaralandığı eylemlere karıştıkları ve eylem hazırlığında oldukları tespit edildi. Operasyonlar sonucu; 2 adet Ak-47 uzun namlulu silah, 9 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet çalıntı motosiklet, 1 adet eylemde kullanılan otomobil, 1 adet çalıntı otomobil, 4 adet kar maskesi, 2 adet çelik yelek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon İstanbul Güvenlik Politika 3-sayfa Güncel Suç

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