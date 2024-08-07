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İstanbul'da bir kebap salonunda çıkan yangını vatandaşlar söndürdü

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İstanbul Arnavutköy'de bulunan bir kebap salonunda çıkan yangına vatandaşlar müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

İstanbul'da bir kebap salonunda çıkan yangını söndürmek için vatandaşlar adeta seferber oldu. O sırada yoldan geçen Afrikalı bir vatandaş da yangına kayıtsız kalmayarak alandaki hortumla yangına müdahale etti.

Yangın, saat 10: 30 sıralarında İstanbul Arnavutköy Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir kebap salonunda çıktı. Ocak kısmında çıkan yangın kısa sürede iş yerine yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine ulaşana kadar vatandaşlar yangının büyümemesi için adeta seferber oldu.

Caddeden geçiyordu hortumu alıp müdahale etti

O sırada caddeden geçmekte olan Afrikalı bir vatandaş yangını görünce yardıma geldi. İşyerlerinden çekilen hortumlardan birini alarak hemen müdahale etti. Vatandaşların yangın tüpleri ve hortumlarla müdahale ettiği yangın nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapandı. Vatandaşların yangını söndürmeye çalıştığı anlar kameraya yansırken itfaiyenin de gelmesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sebebiyle dükkanda maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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