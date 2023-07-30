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İstanbul'da bir iş yerinde kurşun yağdırarak 2 kişinin ölümüne, 1 kişinin ise yaralanmasına yol açan zanlılardan M.Ö., polis ekiplerince yakalandı.

3. Sayfa Haberleri

İstanbul'da bir iş yerinde kurşun yağdırarak 2 kişinin ölümüne, 1 kişinin ise yaralanmasına yol açan zanlılardan M.Ö., polis ekiplerince yakalandı.

İstanbul'da bir iş yerinde kurşun yağdırarak 2 kişinin ölümüne, 1 kişinin ise yaralanmasına yol açan zanlılardan M.Ö., polis ekiplerince yakalandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul 3. Sayfa Haberler

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