İstanbul'da bir iş yerinde kurşun yağdırarak 2 kişinin ölümüne, 1 kişinin ise yaralanmasına yol açan zanlılardan M.Ö., polis ekiplerince yakalandı.

İstanbul'da bir iş yerinde kurşun yağdırarak 2 kişinin ölümüne, 1 kişinin ise yaralanmasına yol açan zanlılardan M.Ö., polis ekiplerince yakalandı. - İSTANBUL