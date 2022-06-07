İstanbul'da bir haftada 2 bin 103 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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İstanbul'da bir haftada 2 bin 103 düzensiz göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İstanbul'da bir haftada 2 bin 103 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul Valiliği, son bir haftada yapılan denetimlerde 944 Suriye, 347 Afganistan, 45 Pakistan ve farklı uyruklardan 767 olmak üzere, toplam 2 bin 103 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

İstanbul Valiliği, son bir haftada yapılan denetimlerde 944 Suriye, 347 Afganistan, 45 Pakistan ve farklı uyruklardan 767 olmak üzere, toplam 2 bin 103 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde göçmen kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimler devam etmektedir. Esenyurt ilçemizde 1 Ocak-31 Mayıs 2022 tarihleri arasında 813 düzensiz göçmen yakalanmış ve sınır dışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiştir. 31 Mayıs-7 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılan denetimlerde; 944 Suriye, 347 Afganistan, 45 Pakistan ve farklı uyruklardan 767 olmak üzere, toplam 2 bin 103 düzensiz göçmen, kolluk birimlerimizce sınır dışı edilmek üzere Tuzla Geri Gönderme Merkezine teslim edilmiştir. Bugün itibariyle yılbaşından beri Esenyurt ilçemizden Geri Gönderme Merkezine teslim edilen toplam düzensiz göçmen sayısı 2 bin 916 olmuştur" denildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Afganistan Pakistan Suriye 3. Sayfa Haberler

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