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İstanbul'da Bıçaklı Saldırı: 3 Yaralı

İstanbul'da Bıçaklı Saldırı: 3 Yaralı
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Başakşehir'de 17 yaşındaki bir genç, yolda yürüyen 3 kişiye bıçakla saldırarak yaraladı. Saldırı anı vatandaşların cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, saldırgan yakalandı.

İstanbul Başakşehir'de korku filmlerini aratmayan bir olay gerçekleşti. Bir şahıs yolda yürüyen 3 kişiye saldırıp bıçakla yaraladı. Şahsın hazırlık aşaması ve saldırı anı kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Başakşehir ilçesi Kayaşehir Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre bir şahıs Rabia Caddesi üzerinde yürüyen kişilere anlamsızca saldırarak bıçakla yaraladı. Saldırı anı vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Saldırı sonrasında ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları hastanelere kaldırılırken saldırgan olay yerinden kaçtı. Saldırı anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Saldırıdan önce hazırlanmış

Şahsın saldırıdan önce olay yerinde bulunan tenha bir noktada çantasından bıçağı ve bir bez parçası alarak hazırlık yaptı. Hazırlık yaptıktan sonra rastgele önüne çıkan 3 kişiyi bıçakladı. Hazırlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Şahsın bilgisayar oyunlarından etkilenerek böyle bir eylem gerçekleştirdiği ve olay yerinde bulunan bir okula da girmeye çalıştığı öğrenildi. 17 yaşında olduğu öğrenilen M.G. isimli saldırgan polis ekiplerince yakalandı.

Olayda yara alan E.Ç., S.Y., H.F.E. isimli şahıslar ambulans ile hastaneye kaldırıldı yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri biten şahıs bugün adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Başakşehir Politika istanbul Güvenlik 3-sayfa Suç

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