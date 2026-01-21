Haberler

Atlas Çağlayan cinayetinde aileyi tehdit edenlere Adana'da operasyon: 1 tutuklama

Güncelleme:
İstanbul'da 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesinin ardından ailesine tehditler yapan 2 kişi Adana'da gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklandı.

İstanbul'da 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesinin ardından, acılı aileyi tehdit edenlere yönelik yürütülen operasyonlar Adana'ya da uzandı. Sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlar yaparak aileyi tehdit ettiği öne sürülen 2 kişi, Adana'da gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul'un Güngören ilçesinde 14 Ocak'ta 'yan bakma' tartışması sonucu çıkan kavgada Atlas Çağlayan'ı bıçaklayarak öldüren E.Ç. (15), olayın ardından kısa sürede yakalanarak tutuklandı. Cinayetin ardından Çağlayan'ın annesi ve ailesine yönelik tehdit mesajlarının gelmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, aileyi tehdit edenlere yönelik operasyon düzenleyen Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı belirlenen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
