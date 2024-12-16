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İstanbul'da Beşar Esad ve Rejimine Suç Duyurusu

İstanbul'da Beşar Esad ve Rejimine Suç Duyurusu
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Abdullah Güneyli isimli bir vatandaş, İstanbul'da Sednaya Hapishanesi'nde yaşanan zulme ilişkin Beşar Esad ve rejim üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, Esad rejiminin insanlığa karşı işlediği suçlar ve bu suçların cezasız kalmaması talep edildi.

İstanbul'da yaşayan bir vatandaş, Sednaya Hapishanesi'ndeki zulme ilişkin Beşar Esad, ailesi ve rejimin generalleri ile subayları hakkında suç duyurusunda bulundu.

İstanbul'da yaşayan Abdullah Güneyli isimli bir vatandaş, Sednaya Hapishanesi'ndeki zulme ilişkin Beşar Esad, ailesi ve emir komuta zincirindeki tüm sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan dilekçede, " Suriye'de 2011 yılından bu yana Beşar Esad rejimi tarafından gerçekleştirilen sistematik işkenceler, yargısız infazlar ve toplu katliamlar, yalnızca bir ülkenin iç meselesi değil, aynı zamanda uluslararası hukuku doğrudan ilgilendiren insanlığa karşı işlenmiş suçlar kategorisindedir" ifadelerine yer verildi.

"Tüm insanlığın vicdanında silinmez izler bırakmıştır"

Başta Sednaya Hapishanesi olmak üzere, rejim tarafından kurulan işkence merkezlerinde, mahkumların her türlü fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddete maruz kaldığının aktarıldığı dilekçede, "Mahkumlar infazlarla öldürülmekte ve cesetleri toplu mezarlara atılmaktadır. Bu hapishaneler, sadece Suriye'deki insanların değil, tüm insanlığın vicdanında silinmez izler bırakmıştır. Sednaya, uluslararası raporlarda "insan mezbahası" olarak anılmakta, 300 binden fazla toplu mezar olduğu tahmin edilmektedir" denildi.

Yalnızca Suriye halkına değil, uluslararası toplumun hukukuna ve adalet anlayışına karşı da suç işlendiğinin belirtildiği dilekçede, Beşşar Esad, ailesi ve rejimin generalleri ile subaylarının insanlığa karşı işledikleri suçlar nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti'nin adil yargısı önünde yargılanması istendi. Şüpheliler hakkında kırmızı bülten kararı çıkarılması ve uluslararası işbirliği sağlanarak yakalanmaları talep edildi. Türkiye'nin uluslararası hukuk mekanizmaları nezdinde aktif rol üstlenerek bu suçlara dair uluslararası yargılamanın başlatılmasına öncülük etmesi, şüphelilerin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) sevk edilmesi veya Türkiye'nin taraf olmadığı bu mahkemeye alternatif olarak uluslararası özel bir ceza mahkemesi kurulmasının teşvik edilmesi istendi.

"Bu zulmün cezasız kalmamasını istiyoruz"

Adliye önünde açıklama yapan Abdullah Güneyli, "Bugün Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. İnsanlık için küçük bir adım ama dünya için büyük bir adım olduğuna inanıyoruz. Beşar Esad, ailesinin ve rejiminin Suriye'de yaptığı katliamlarını dile getirdik. Sednaya Hapishanesi'nde milyonlarca insanı nasıl öldürdüğünü, nasıl katlettiğini bir kez daha gördük. Türkiye Cumhuriyeti uluslararası arenada söz sahibi olan bir devlettir. Türk yargısının da insan hakları mahkemelerinde sözü geçerlidir. Biz bu suçun cezasız kalmamasını talep ediyoruz" dedi. Güneyli, "Esad rejimi 2011 yılından beri halkına çok kötü bir zulüm etmektedir. Bu zulmü göz ardı edemeyiz. Karınca misali en azından elimizden hiçbir şey gelmiyorsa safımız belli olsun diye bu yola baş koyduk" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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