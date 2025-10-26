Haberler

İstanbul'da Belli İlçelerde Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasaklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün sanal devriye çalışmaları sonucunda Beyoğlu, Bayrampaşa, Kağıthane ve Şişli İlçelerinde çeşitli eylemler bir gün süreyle yasaklandı. Yasak, illegal toplanma ve protesto hazırlıkları gerekçesiyle alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün başlatmış olduğu sanal devriye çalışmaları neticesinde, Beyoğlu, Bayrampaşa, Kağıthane ve Şişli İlçelerinde; açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stand açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni, el ilanı dağıtılması, pankart/afiş asılması vb. eylemler bir gün arayla yasaklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün sanal devriye çalışmaları sonucu elde edilen bilgiler kapsamında İstanbul'un bazı ilçelerinde illegal toplanma, yürüyüş, protesto vb. eylem hazırlıkları olduğu tespit edildi. Çalışmalar neticesinde, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinin (a), (b) ve (c) fıkraları ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddelerinden doğan sorumluluklar gereği, İstanbul'un 4 ilçesine yasak geldi. Yasak doğrultusunda, Beyoğlu, Bayrampaşa, Kağıthane ve Şişli İlçelerinde; açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stand açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni, el ilanı dağıtılması, pankart/afiş asılması vb. eylemler, 26.10.2025 günü saat 00: 01'den 26.10.2025 günü saat 23: 59'a kadar bir gün yasaklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti! Hava saldırısı düzenlediler

İsrail, o bahanenin arkasına sığınıp Gazze'yi vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sosyal medyayı kasıp kavuran öğretmenden yeni video

Sosyal medyayı kasıp kavuran öğretmenden yeni video
Hapis cezası alan Ozan Güven sessizliğini bozdu

Hapis cezası kesinleşen Ozan Güven'den tepki çeken savunma
Ameliyat oldu, günlerdir kabusu yaşıyor! Ünlü şarkıcıdan korkutan itiraf

Ameliyat oldu, günlerdir kabusu yaşıyor
Serikspor'da istifa sinyali: Ayrılmak zorunda kalacağım

Maç sonunda istifa sinyali: Ayrılmak zorunda kalacağım
Sosyal medyayı kasıp kavuran öğretmenden yeni video

Sosyal medyayı kasıp kavuran öğretmenden yeni video
Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdü

Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdüler
Tolgahan Sayışman'dan Umre görüntülerine yanıt

Umre görüntüsü Çok konuşulmuştu! Ünlü oyuncudan yanıt geldi
Terör örgütü PKK: Yarın tarihi bir adım atacağız

Erdoğan-DEM görüşmesi öncesi PKK'dan yeni hamle
Salonda kıyamet koptu! İşte Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği para

Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği paraya bakın
3 ilde 105 adrese baskın: Giyinmeye bile vakitleri olmadı

105 adrese eş zamanlı baskın! Giyinmeye bile vakitleri olmadı
29 Ekim afişlerinde 'Cumhuriyet' yanlış yazıldı, valilik anında yenisini astı

29 Ekim afişlerinde ilginç hata! Fark eder etmez yenisini astılar
Ünlü oyuncuların bölüm başına aldığı ücretler dudak uçuklattı

Ünlü oyuncuların bölüm başına aldığı ücretler dudak uçuklattı
Macron'un eşi için yazılan ifade olay! Üstelik devletin resmi sitesinde

Macron'un eşi için yazılan ifade olay! Üstelik devletin resmi sitesinde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.