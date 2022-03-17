İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı İstanbul'da uyarıların ardından beklenen kar yağışı bazı bölgelerde hafif hafif etkisini göstermeye başladı.

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

İSTANBUL - İstanbul'da uyarıların ardından beklenen kar yağışı bazı bölgelerde hafif hafif etkisini göstermeye başladı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı, bazı ilçelerde hafif hafif etkisini göstermeye başladı. Arnavutköy'de zaman zaman etkili olan kar yağışı nedeniyle, bazı bölgelerin beyaz örtüyle kaplanmaya başladığı görüldü. Kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title