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İstanbul'da Bebekleri Haksız Kazanç İçin Sevk Eden Çetenin Hastaneleri Kapatılıyor

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İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlamaya çalışan ve ihmali davranışlarla bebek ölümlerine neden olan çetenin iddianamede yer alan hastanelerinin ruhsatları iptal edilerek kapatılıyor. Hastalar kamu hastanelerine sevk ediliyor.

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan çete hakkında hazırlanan iddianamede yer alan ve ruhsatı iptal edilen TRG Hospitalist Hastanesi'ndeki hastalar kamu hastanelerine sevk edildi.

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan çete hakkında hazırlanan iddianamede yer alan hastaneler, ruhsatlarının iptal edilmesinin ardından kapatılıyor. İstanbul'da 9, Tekirdağ Çorlu'da bulunan 1 hastanede tedavi gören hastalar Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından kamu hastanelerine sevk ediliyor.

Öte yandan Bağcılar'da bulunan TRG Hospitalist Hastanesi'nde tedavi gören hastalar kamu hastanesine sevk edildi. Hastaların sevk edilme anı kameralara yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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