İstanbul'da Banka Dolandırıcılığı Operasyonu

İstanbul'da kendisini banka görevlisi olarak tanıtan 3 şüpheli, insanları arayarak 'Hesabınızda şüpheli işlemler var' yalanıyla dolandırdı. Şüpheliler, mevduat hesaplarındaki paraları farklı banka hesaplarına aktardı. Operasyon sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL'da kendisini banka görevlisi olarak tanıtan 3 şüpheli insanları arayarak 'Hesabınızda şüpheli işlemler var' yalanıyla bu kişilerden aldıkları bilgilerle mevduat hesaplarına erişti. Hesaplardaki paraları, farklı banka hesaplarına aktaran 3 şüpheli çok sayıda kişiyi toplamda 300 bin lira dolandırdı. Şüpheliler yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da 3 şüpheli insanları arayarak kendilerini banka görevlisi olarak tanıttı. Şüpheliler aradıkları kişilere banka hesaplarında şüpheli işlem tespit ettiklerini belirterek bazı sorular sordu. Aldıkları cevaplarla aradıkları kişilerin banka hesaplarına erişen şüpheliler mevduat hesaplarındaki paraları başka banka hesaplarına aktardı. Telefon görüşmesinden sonra hesaplarından para çekildiğini görenler, polise giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine polis ekipleri tarafından konuyla ilgili inceleme başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda çok sayıda kişiyi 300 bin lira dolandıran 3 şüphelinin kimlikleri ve kaldıkları adresler tespit edildi. Sözkonusu adreslere 20 Eylül'de operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.