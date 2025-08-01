İstanbul'da Balık Tutmaya Giden Adamın Cesedi Gölde Bulundu

İstanbul'da Balık Tutmaya Giden Adamın Cesedi Gölde Bulundu
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İstanbul'da Balık Tutmaya Giden Adamın Cesedi Gölde Bulundu
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Büyükçekmece'de balık tutmak için gittiği gölde kaybolan Okan Kurnaz (36), arama çalışmaları sonucu cansız bedenine ulaşıldı. Cesedi, göl içinde bir balıkçı ağına sarılı halde bulundu.

İstanbul Büyükçekmece'de balık tutmak için gittiği gölde kaybolan adamın cesedi, göl içinde ağa dolanmış şekilde bulundu.

Büyükçekmece'de 30 Temmuz'da balık tutmak için göle gelen Okan Kurnaz (36) için Büyükçekmece Gölü'nde arama çalışması başlatılmıştı. Jandarma, AFAD ve polis ekipleri tarafından yapılan aramalar sonucu saat 14.00 sıralarında Kurnaz'ın cansız bedenine ulaşıldı. Bu ay içerisinde düğünü olacağı öğrenilen Kurnaz'ın cesedinin göl içerisinde atıl durumdaki bir balıkçı ağına sarılı halde bulunduğu öğrenildi. Yakınları uzun süre gözyaşı dökerken, cenaze kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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