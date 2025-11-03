Haberler

İstanbul'da Bahis ve Tefecilik Suçlarından 6 Tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Ozan Elektronik Para Anonim Şirketi üzerinden bahis yoluyla elde edilen suç gelirlerinin aklandığı iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı, 6'sı tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ozan Elektronik Para Anonim Şirketi üzerinden bahis yoluyla elde edilen suç gelirleriyle pos tefeciliği suçlarından kaynaklanan gelirlerin aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ozan Elektronik Para Anonim Şirketi üzerinden "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" edilerek, elde edilen suç gelirleriyle pos tefeciliği suçlarından kaynaklanan gelirlerin aklandığının tespit edildiği iddia edilmişti. Ayrıca 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'yasa dışı bahis, tefecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından yürütülen soruşturma çerçevesinde şirketin elektronik para kuruluşu statüsünün suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin meşru ticari faaliyet izlenimi altında finansal sisteme sokulması için kullanıldığı değerlendirilmişti. Soruşturma kapsamında 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ait toplamda yaklaşık 402 milyon lira değerinde mal varlığı tespit edilirken, 10 şüpheli ile 7 şirkete yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Hakkında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 8'si gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. 2 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, hakkında arama kararı bulunan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
