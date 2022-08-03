İstanbul'da aynı günde 4 işyerini soydular: Hırsızlık anları kameraya yansıdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da aynı günde 4 işyerini soydular: Hırsızlık anları kameraya yansıdı

- İstanbul'da aynı günde 4 işyerini soydular: Hırsızlık anları kameraya yansıdı 4 işyerini soyan 3 hırsız aynı gün yakalandı Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de aynı 4 ayrı işyerine giren 3 hırsız önce güvenlik kamerasına ardından polise yakalandı.

 - Güncelleme:

- İstanbul'da aynı günde 4 işyerini soydular: Hırsızlık anları kameraya yansıdı

4 işyerini soyan 3 hırsız aynı gün yakalandı

İSTANBUL - Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de aynı 4 ayrı işyerine giren 3 hırsız önce güvenlik kamerasına ardından polise yakalandı.

Büyükçekmece ve Beylikdüzü'ndeki 4 ayrı iş yeri hırsızların hedefi oldu. Aynı dükkanlara giren 4 hırsız buldukları değerleri eşyaları alıp kayıplara karıştı. Şikayet üzerine hırsızları yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Kimlikleri tespit edilen 3 hırsız aynı gün içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan Yusuf A.'nın 11 suç kaydı, Barış Ç.'nin 19 suç kaydı ve Volkan A.'nın ise 3 suç kaydı olduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yusuf A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Büyükçekmece Beylikdüzü İstanbul 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title