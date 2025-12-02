İstanbul'da 'Ay grubu' suç örgütü hakkında iddianame hazırlandı

İstanbul'un birçok ilçesinde çeşitli suçlara karışan 'Ay grubu' suç örgütüne yönelik 152 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede, firari bulunan örgüt lideri başta olmak üzere 5 şüpheli hakkında 12 yıla kadar, diğer 60 şüpheli hakkında ise 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

İstanbul'un Bağcılar, Esenyurt ve Büyükçekmece ilçelerinde faaliyet gösterdiği belirlenen ve 'çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurma, yönetmek ve üye olmak', 'nitelikli yağma', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı, ticareti' başta olmak üzere çok sayıda suça karıştığı tespit edilen ve elebaşılığının A.A. isimli şahsın yaptığı belirlenen 'Ay Grubu' suç örgütüne yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan 152 sayfalık iddianamede, A.A. başta olmak üzere 65 şahıs 'şüpheli', 19 kişi ise 'müşteki' sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, örgütün elebaşılığını A.A.'nın yaptığı, kendilerini 'Ay grubu' olarak adlandırdıkları, yeni nesil suç örgütünün özellikle İstanbul'da Avrupa yakasında faaliyet gösterdikleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti eyleminin yanı sıra, tehdit ile müştekilere korku salarak maddi menfaat elde etmeye çalıştıkları, mağdurların mağduriyetini fırsata çevirdikleri aktarıldı.

Örgüt şemasına da yer verilen iddianamede, A.A. 'örgüt lideri', K.A., M.A., E.B. ile Ö.A. ise 'örgüt yöneticisi' sıfatıyla yer aldı. İddianamede, örgüt lideri A.A.'nın çeşitli suçlarda liderlik yaptığı ve işlenen suçlardan haksız kazanç sağladığı aktarıldı.

Ayrıca iddianamede, örgüt mensubu şüphelilerin silahlı yapı içerisinde aktif oldukları, birçok kez silah yakalattıkları, örgütün cebir ve tehdide dayalı hareket ettikleri, soruşturma başlatılmadan önce bazı şüphelilerin çeşitli ihbarlarda yakalandıkları ve üzerlerinden fişek ile silah ele geçirildiği bilgisi yer aldı.

Örgüt liderinin firari olduğu belirtildi

Örgütün yapısına da yer verilen iddianamede, şüphelilerin çeşitli iş yerlerine silahlı saldırı, müştekilere yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' gibi suçlara karıştıkları 11 eylem iddianamede yer aldı. Öte yandan iddianamede, şüpheliler A.A. ve örgüt yönetiminde yer alan firari 11 şüpheli şahıs hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ve halen yakalanmadıkları aktarıldı.

12 yıla kadar hapis talebi

İddianamede, firari örgüt elebaşı A.A. başta olmak üzere, diğer firari şüpheliler E.B., Ö.A., K.A., M.A. hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Öte yandan diğer 60 şüpheli hakkında ise 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçundan 2 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. - İSTANBUL