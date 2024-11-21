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İstanbul'da Aşırı Rüzgar Cami Minaresinin Kompozitlerini Uçurdu

İstanbul'da Aşırı Rüzgar Cami Minaresinin Kompozitlerini Uçurdu
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Arnavutköy Yavuz Selim Mahallesi'ndeki cami minaresinin çevresinde bulunan kompozit parçalar, aşırı rüzgar nedeniyle sokağa ve boş araziye düştü. Zabıta ekipleri bölgeyi trafiğe kapattı.

İstanbul Arnavutköy'de aşırı rüzgar, cami minaresinin çevresindeki kompozitleri uçurdu. Uçuşan kompozitler sokağa ve çevredeki boş araziye uçtu.

Arnavutköy Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan bir cami minaresinin çevresindeki kompozitler, aşırı rüzgar ve lodos nedeniyle uçtu. Uçan parçalar çevredeki boş araziye ve sokağa düştü. Zabıta ekipleri caminin bulunduğu sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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