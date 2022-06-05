İstanbul'da arkadaş katilinin faili 2 sene sonra kovalamacayla yakalandı - Haberler

İstanbul'da arkadaş katilinin faili 2 sene sonra kovalamacayla yakalandı

Başakşehir'de 23 yaşındaki genç kıyafetlerini vermek için yanına gittiği arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürülmüştü

Katil zanlısı polis tarafından vurulup kovalamaca sonucunda yakalandı

İSTANBUL - Başakşehir'de 23 yaşındaki Hasan Akbal, kıyafetlerini vermek için gittiği arkadaşının yanında arabanın içindeyken şakağına isabet eden tek kurşunla öldürülmüştü. Akbal'ı öldüren katil zanlısı firari 23 yaşındaki Özcan Akhem, 2 sene sonra dün akşam saatlerinde polis ekipleri tarafından bacağından vurulduktan sonra yaşanan kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalandı.

Başakşehir'de geçtiğimiz 8 Ağustos 2020 yılında meydana gelen olayda 23 yaşındaki Hasan Akbal, arkadaşının evinden istediği kıyafetleri alarak yanına götürmüştü. Akbal, araziye geldiğinde arkadaşını arayarak geldiğini belirtmişti. Bir anda araç içinde yere yığılan Akbal'ın arkadaşları kanları görünce panik yaparak kalbinden vurulduğunu düşündü ve tampon yapmıştı.

Kıyafetlerini getiren genci başından vurmuştu

Şakağına gelen mermiyle ağır yaralanan Akbal'ın arkadaşları yine aynı araçla hastaneye götürmüştü. Yolda maddi hasarlı kazaya da karışan Akbal kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olay sırasında Akbal'ın hayatını kaybetmesine sebep olan katil zanlısı Özcan Akhem ise kaçmıştı. Yaşanan olay anlarının bir kısmı ise ailenin imkanlarıyla güvenlik kamerasına da yansımıştı. Görüntülerde, Akbal'ın arkadaşlarının hastaneye giderken kaza yaptığı anlara ilişkin görüntüler ve yine Akbal'ın olay yerine geldiği anlar yer almıştı.

2 yıldır firari olan katil sonunda yakalandı

Olayın ardından çalışmalarını sürdüren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 2 senedir firari olan Özcan Akhem'in Eyüpsultan ilçesindeki bir sokakta olduğu tespit edildi. Hemen harekete geçen polis ekipleri şahsın 34 EEY 540 plakalı lüks otomobilde olduğunu gördü. Bunun üzerine ekipler aracın önünü keserek "dur" ihtarında bulundu. Uyarıları dikkate almayan Akhem, polise silah çekti. Bunu gören ekipleri şahsı sol bacağından 2 kez vurarak yaraladı. Olayın ardından şahıs yaralı halde kaçmaya başlayınca polis ekipleri ile arasında kovalamaca yaşandı.

Bacağından vuruldu kovalama sonucunda yakalandı

Kovalamaca sonucunda şahıs kaçtığı araçlar bulvar üzerinde kontrolü kaybederek kaldırıma çıktı ve çelik çitlere çarparak durabildi. Hemen araçtan inen polis ekipleri, muhafaza altına aldıktan sonra şahıs ambulansla Sarıyer Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahsın hayati tehlikesinin olmadığı ve polis ekiplerinin de yaralanmadığı bilgisine ulaşıldı. Şahsın tedavisi sonrasında emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.