İstanbul'da aranan şüpheli sahte plakayla polisi atlatmaya çalışırken yakalandı

İstanbul'da iki suçtan aranması ve 11 suç kaydı bulunan şüpheli, sahte araç plakası ile sahte basın kartlarıyla polisi atlatmaya çalışırken Edirne'de yakalandı.

Edirne'de Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, haber merkezinin bildirdiği 34 KIF 377 plakalı otomobilin, tescil kaydı olmayan bir araç olduğu anonsu üzerine harekete geçti.

Kocasinan Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerindeki kavşakta uygulama yapan ekipler, aracı durdurdu. Yapılan inceleme ve sorgulamalar sonucu araç plakasının sahte ve aracın gerçek plakasının 34 EME 485 olduğu tespit edildi.

Araç sürücüsü U.K.'nin de İstanbul ili Bakırköy Ailenin Korunması İnfaz Masasından 2 adet aranması olduğu, ayrıca şüphelinin muhtelif suçlardan 11 adet suç kaydının olduğu tespit edildi. Ayrıca otomobil sürücüsü sahte basın kartları kullanarak polis ekiplerini atlatmaya çalıştı. Polisin dikkatinden kaçamaya sahtekar, kıskıvrak yakalandı.

Araç sürücüsüne "sahte plaka takmak ve kullanmak", "muayene süresi geçtiği için trafikten men edilen araca, verilen izin süresinin sonunda muayenesini yaptırmadan trafiğe çıkarmak"tan toplam 35 bin 305 Türk lirası idari para cezası uygulandı.

Araç yediemin otoparkına teslim edilirken, araç sürücüsü U.K. gerekli adli işlemlerin takibi amacıyla hırsızlık ve Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği ekiplerine teslim edildi. - EDİRNE