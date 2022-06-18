İstanbul'da araması bulunan 109 kişi yakalandı İstanbul'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve arama kararı çıkarılan 109 kişi, eş zamanlı düzenlenen baskınlarla gözaltına alındı. İstanbul'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve arama kararı çıkarılan 109 kişi, eş zamanlı düzenlenen baskınlarla gözaltına alındı. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan hükümlüleri yakalamak için dün sabah saatlerinde 242 ekip, 504 personel ile önceden belirlenen 385 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Tutuksuz yargılanma sürecinde haklarındaki hapis cezaları kesinleşen hükümlülere yönelik operasyonda 109 şüpheli gözaltına alındı. Cinayet, cinsel istismar, hırsızlık, gasp gibi suçlardan haklarında hüküm bulunan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevlerine teslim edildi. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Aranan Şahıslar Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü Gayrettepe İstanbul 3. Sayfa Haberler

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