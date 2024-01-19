İstanbul'da Araç Dolandırıcılarına Operasyon: 23 Gözaltı

İstanbul merkezli 5 ilde araç dolandırıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. "Bankada sorun oldu, para birazdan hesabınıza yatacak" diyerek dolandırıcılık yapan şüpheli ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul genelinde çok sayıda vatandaşın araçlarını satmak isterken dolandırıldıklarını belirterek şikayetçi olması üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü ve Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmada araçlarını satmak isteyen vatandaşlarla şüphelilerin alıcı gibi iletişime geçerek noter devir işlemi esnasında "Bankada sorun oldu, para birazdan hesabınıza yatacak" şeklinde bahanelerle ödemelerini yapmadıkları belirlendi. Araçların ödemesini yapmadan ruhsatı alan şüphelilerin mağdurları parayı ödeyecekleri konusunda oyalayarak, satın aldıkları araçları diğer suç örgütü üyelerine devrettikleri tespit edildi. Mağdurların şikayeti durumunda araca şerh konulmaması için aracın iyi niyetli kişilere satılarak haksız kazanç sağlandığı belirlendi. Aynı yöntemle dolandırdıkları tespit edilen şahıslarla ilgili yapılan 3 aylık çalışmanın ardından örgüt yapılanması içerisinde hareket eden 29 şüphelinin 13 eyleminin bulunduğu tespit edildi. Harekete geçen ekipler, operasyon için düğmeye bastı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 16 Ocak'ta İstanbul'da 12, İzmir'de 11, Muş'ta 2, Manisa'da 2, Sakarya'da 1 olmak üzere toplam 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 2 araç yediemin otoparkına çektirilirken, 10 araca satılamaz şerhi konuldu. Adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 1 şarjör, 65 adet mermi ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL