İstanbul'da Ara Tatilin Ardından Trafik Yoğunluğu Artmaya Başladı

İstanbul'da ara tatilin sona ermesinin ardından çocuklar için ders zili yeniden çalarken, trafik yoğunluğu da zaman zaman arttı. Basın Ekspres'teki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

2025-2026 eğitim-öğretim yılı ara tatilinin sona ermesinin ardından yaklaşık 20 milyon öğrenci için bugün derz zili yeniden çaldı. İstanbul'da özellikle ana arterlerde sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu da artmaya başladı. Basın Ekspres'teki zaman zaman artan yoğunluk havadan görüntülendi. - İSTANBUL