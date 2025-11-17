İstanbul'da Anne ve İki Çocuğunun Ölümü: 4 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul Fatih'te tatile gelen anne ve iki çocuğunun ölümüyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Almanya'dan İstanbul'a gelen Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), mide bulantısı ve kusma şikayetiyle başvurdukları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti. Babanın hastanedeki tedavisine ise devam edilirken, olayla ilgili soruşturmaya ise devam ediliyor. 1 ilaçlama görevlisi, 2 otel çalışanının da gözaltına alınmasıyla gözaltı sayısı ise 11 olmuştu. Gözaltına alınanlardan 4'ünün Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri ise tamamlandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kafe sahibi, lokumcu, midyeci ve kokoretçi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Öte yandan 7 şüphelinin emniyetteki işlemlerine ise devam ediliyor. - İSTANBUL