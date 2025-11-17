İstanbul'da Anne ve 2 Çocuğunun Öldüğü Olayda Gözaltı Sayısı 11'e Yükseldi

İstanbul Fatih'te anne ve 2 çocuğun hayatını kaybettiği olayda 1 ilaçlama görevlisi, 2 otel çalışanı 3 kişi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 11'e yükseldi.

Almanya'dan İstanbul'a gelen Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), mide bulantısı ve kusma şikayetiyle başvurdukları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili soruşturma devam ederken; 1 ilaçlama görevlisi, 2 otel çalışanı da gözaltına alındı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 11 oldu. - İSTANBUL