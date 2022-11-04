İstanbul'da ambulansa yol vermeyen sürücüye cezai işlem uygulandı 3. Sayfa Haberleri 15 Temmuz Demokrasi Otogarı Yolu'nda sirenlerini çalarak yol isteyen ambulansa ısrarla yol vermeyen otomobil sürücüsü, polis ekipleri tarafından yakalanarak cezai işlem uygulandı. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı Yolu'nda sirenlerini çalarak yol isteyen ambulansa ısrarla yol vermeyen otomobil sürücüsü, polis ekipleri tarafından yakalanarak cezai işlem uygulandı. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı Yolu'nda geçtiğimiz günlerde sirenleri çalarak seyir eden ambulansa yol vermeyen otomobil sürücüsüyle ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Plaka sorgusu yapan polis ekipleri aracın sahibinin A.K. isimli şahıs olduğunu tespit etti. Polis ekipleri tarafından yakalanan sürücüye ise çeşitli suçlardan toplam 623 TL cezai işlem uygulandı. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Demokrasi 3. Sayfa Haberler

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